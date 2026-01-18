Çorum’da sık sık ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarının yaşandığı için kamuoyunda “ölüm kavşağı” olarak bilinen İlim Yayma Kavşağı, 2026 Yılı Kamu Yatırım Programına alındı.

Konuyla ilgili açıklama yapan AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, proje bedelinin toplam 226 milyon 804 bin TL olduğunu belirterek, ihalenin bu yıl içerisinde yapılıp, ardından yapım sürecinin başlayacağını duyurdu.

Toplam 226.804.000 TL bedelli dev projenin ihalesi bu yıl içerisinde yapılacak, ardından yapım süreci başlayacak.

Bu yatırımla kavşağın güvenli bir ulaşım aksına dönüşeceğini aktaran Ahlatcı, şunları söyledi:

“Hemşehrilerimizin uzun süredir haklı olarak şikâyetçi olduğu İlim Yayma Kavşağı, 2026 Yılı Kamu Yatırım Programı’na alınmıştır. İhalesi bu yıl yapılacak, ardından inşaat çalışmalarına başlanacaktır. Bu düzenleme ile trafik güvenliği sağlanacak, kazaların önüne geçilecek ve şehir içi ulaşım ciddi anlamda rahatlayacaktır.

Yapılacak bu yatırımla birlikte yalnızca bir kavşak düzenlemesi değil; can güvenliği, zaman tasarrufu ve şehir estetiği de Çorum’a kazandırılmış olacak. İlim Yayma Kavşağı, şehrin ulaşım altyapısında kilit bir nokta olarak yeniden şekillenecek.

Ankara’da, kıymetli hemşehrilerimizin ihtiyaçlarını yakından takip ediyor; Çorum’umuza değer katacak yatırımların hayata geçmesi için tüm gayretimizle çalışıyoruz. Ulaşım yatırımları; ticaretin, sanayinin ve günlük yaşamın temelidir. 2026 Yılı Kamu Yatırım Programı ile Çorum’un her noktasında yol güvenliği ve ulaşım kalitesi artacaktır.

Bu önemli yatırımın Çorum’a kazandırılmasında emeği geçen başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Abdulkadir Uraloğlu’na ve tüm yetkililere teşekkürlerimizi sunuyoruz.” (Haber Merkezi)