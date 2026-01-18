Çorum’da üç kız kardeş tarafından kurulan Senfony markası, lezzet yolculuğunu Senfony Cafe ve Senfony Envai ile sürdürüyor.

İlk olarak Üçtutlar Mahallesi Dr. İlhan Gürel Caddesi No: 42/A Safir AVM’de hizmet vermeye başlayan Senfony Cafe, kısa sürede kendine ait oluşturduğu müşteri kitlesinin ardından Çepni Mahallesi Fen Lisesi 3. Cadde Bina No: 9/F adresinde (Erol Olçok Acil Servis otopark girişi karşısı) Senfony Envai’yi hizmete açtı.

“Envai çeşit” anlayışından ilham alan Senfony Envai, tatlıdan tuzluya uzanan ürün yelpazesiyle dikkat çekiyor.

İşletme sahipleri, çok ürün sunmaktan ziyade her ürünü özenle hazırlamayı önemsediklerini belirterek, zengin menü çeşitleriyle farklı damak zevklerine hitap etmeyi amaçladıklarını ifade ettiler.

Klasik lezzetlerin yanı sıra farklı tatlara da yer verilen mekân, sade ve rahat ortamıyla öne çıkıyor.

Toplantı ve organizasyonlar için rezervasyon alınan Senfony Envai’de ayrıca serpme kahvaltı hizmeti de sunuluyor.

Üç kardeşin birlikte yürüttüğü işletme, kadın girişimciliği açısından da şehirde dikkat çeken örnekler arasında yer alıyor.