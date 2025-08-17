Maç sonu basın toplantısında açıklamalarda bulunan Adana Demirspor Teknik Direktörü Koray Palaz, "Bugün için aslında iyi hazırlanmıştık. Bir bahaneye sığınacak değilim, iyi olan taraf kazandı. Maçın kırılma anını doğru geçseydik belki böyle bitmeyebilirdi. Oyuncumuzun yakaladığı pozisyonu skora dönüştürebilseydik daha farklı bir oyun olabilirdi. O dakikaya kadar rakibin net pozisyonu yoktu. Oyuncu grubunu maç sonunda orta sahada topladım. Bunu her maç yapacağız. Hepsinin alnından öpüyor, gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.

"Her maç ayrı bir hikaye olacak"

Gazetecilerin, ‘Adana Demirspor’un geleceği ne olacak?’ sorusuna ise her hafta yeni bir hikaye yazacaklarını anlatan Palaz, "Kariyerine yeni başlayan ve profesyonel futbol sahalarında bile yeni yeni oynayan oyuncular var. Her maç ayrı bir hikaye olacak. Buradan Türk futboluna hizmet edecek 3-4 çok önemli oyuncu çıkacağını düşünüyorum. O günler için hazırlık yapacağız. Elimizden gelenin fazlasını burada sergilemek için mücadele edeceğiz" diye konuştu.