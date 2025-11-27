Bahis oynadıkları gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunca (PFDK) farklı sürelerle hak mahrumiyeti cezasına çarptırılan ve kulüp tarafından "izin" verilen 6 futbolcu, teknik direktör değişikliğiyle birlikte izinleri sonlandırılarak antrenmana çağırıldı.

Futbolculardan Hasan Hüseyin Akınay, Atakan Cangöz, Üzeyir Ergün, Arda Hilmi Güler ve Eren Karadağ antrenmana katıldı.

Kadir Seven'in de kısa sürede takıma katılacağı öğrenildi.

Disiplin Kurulu tarafından değişik cezalar alan altı futbolcunun tahkim kurulu itirazlarının bu hafta içinde kararın açıklanması bekleniyor.

Çorum FK yönetimi alacakları cezaya göre yapacakları değerlendirme sonucunda altı futbolcu ile ilgili kararı verecek.