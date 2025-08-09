Arca Çorum FK’nın dün Stadyumda yaptığı çalışma öncesinde İzmir’de oturan ve sıkı bir kırmızı siyahlı kulüp taraftarı olan Osman Altunörs takıma baklava ikramında bulundu.

Antrenman öncesi saha içine girerek futbolculara tatlı ikram eden Osman Altınörs Teknik Direktör Tahsin Tam’a ise çiçek vererek yeni sezonda sonu şampiyonluk için başarı dileklerinde bulundu.

Öte yandan, Arca Çorum FK’nın tribün liderlerinden Hüseyin Nalcı ve Özgür Yalvaç da şampiyonluk yolunda takıma başarı dileklerinde bulunurken, teknik direktör Tahsin Tam’a çiçek verdiler.