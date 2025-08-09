ARCA Çorum Futbol Kulübü Başkanı Oğuzhan Yalçın ve yönetimi, Sungurlu Belediye Başkanı ve ARCA Çorum FK Onursal Başkanı Muhsin Dere’yi ziyaret etti.

Ziyaret sırasında ARCA Çorum FK’nın bu yıl şampiyonluk yolunda ki hedefleri üzerine değerlendirmelerde bulunuldu. Karşılıklı iyi dileklerin paylaşıldığı görüşmede ARCA Çorum FK Başkanı Oğuzhan Yalçın ve Kulübün İkinci Başkanı Baran Korkmazoğlu, Muhsin Dere’ye forma hediye etti. Başkan Muhsin Dere’de, Yalçın ve Korkmazoğlu’na çeşitli hediyeler verdi.

Ziyaretle ilgili paylaşım yapan Muhsin Dere, “"O sene, bu sene" parolasıyla, bu pazar Amedspor ile ligin ilk maçına çıkacak ARCA Çorum FK'mız hakkında verimli bir sohbet gerçekleştirdik. Biz takımımıza, teknik ekibimize, kıymetli kulüp yöneticilerimize sonuna kadar güveniyor; Süper Lig yolunda tüm Çorumlulardan büyük bir destek bekliyoruz. Nazik ziyaretleri için Oğuzhan ve Baran kardeşlerim özelinde tüm kulüp yöneticilerimize teşekkürlerimi sunuyor; ARCA Çorum FK'mıza Süper Lig yolunda başarılar diliyorum.” dedi.