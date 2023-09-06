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Jandarma Bölgesi Asayiş Toplantısı, Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı başkanlığında İl Jandarma Alay Komutanlığı’nda gerçekleştirildi.

Çorum ve ilçelerinde jandarma sorumluluk bölgesindeki genel güvenlik ile asayişi etkileyen konular, alınması gereken önlemler ile kurumlar arası koordinasyon gerektiren hususların değerlendirildiği toplantıda, Vali Yardımcısı Tamer Orhan, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. Naim Çetinkaya, İl Jandarma Komutan Yardımcısı ve İlçe Jandarma Komutanları yer aldı.

Toplantıda, il merkezinde Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen kararlı çalışmaların aynı şekilde Jandarma tarafından da kendi sorumluluk alanlarında yürütüleceğini ifade eden Vali Dağlı, şehrin huzur ve güvenliği için yapılan çalışmaların sadece şehir merkezi ile sınırlı kalmayacağını, tüm ilçe ve köylerimizi de kapsayacak şekilde Çorum’un tamamında vatandaşların huzur ve güvenliği için emniyet ve jandarma birimlerinin gece gündüz demeden çalışmalarına devam edeceğini söyledi.

Dağlı, yapmış oldukları çalışmalardan dolayı jandarma mensuplarına teşekkür ederek, bundan sonraki çalışmalarında da üstün başarılar diledi.