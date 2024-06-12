İl Jandarma Komutanlığı, “Elvan Çelebi Kültür, Sanat, Spor ve Anma Etkinliklerinde” stant açarak vatandaşları bilgilendirdi.

“Elvan Çelebi Kültür, Sanat, Spor ve Anma Etkinlikleri” kapsamında Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Koruma Kısım Amirliği, Uyuşturucu ve Bomba Arama Köpeği ekibi, Trafik Tim Komutanlığı ile Motosikletli Trafik Timleri tarafından stant açıldı.

Bomba Arama Köpek Eğiticisi nezaretinde Bomba Arama Köpeği ‘Arşiv’’in yaptığı gösteri büyük bir ilgiyle izlendi.

Etkinliğe katılan öğrencilere Jandarma Genel Komutanlığı faaliyetleri hakkında bilgi verilirken Jandarma Çocuk Dergisi de hediye edildi.

Kadınlara ise Elektronik Kelepçe ve Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgiler verildi.

Öğrencilerde, jandarma tarafından kurulan standa yoğun ilgi göstererek ilerde jandarma olmak istediklerini belirttiler.