Çorum’un İskilip ilçesinde jandarma ekipleri yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte iş makinesi, traktör ve motosiklet sürücülerine yönelik denetimlerini artırdı.

İl Jandarma Komutanlığı Motorize Trafik Timi ve İskilip İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik timlerince Sanayi Sitesi’nde bulunan kontrol noktasında gerçekleştirilen denetimlerde 120 araç ve sürücü kontrol edildi.

Yaz mevsiminin gelmesiyle iş makinesi, traktör ve motosiklet tipi araçların kullanımın arttığına dikkat çeken jandarma ekipleri traktör ve motosiklet sürücülerini reflektör, koruma kabini, rops demiri kullanımının önemi, kas kullanımı noktasında uyardı. Trafik timleri ayrıca sürücüleri emniyet kemeri kullanımını ve genel trafik kuralları hakkında bilgilendirdi.