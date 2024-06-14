Çorum’da İl Jandarma Komutanlığı’na kazandırılan yeni hizmet binası için tören düzenlendi.
Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 185. yıl dönümü nedeniyle İl Jandarma Komutanlığı’nda düzenlenen törende yeni hizmet binasının açılışı da gerçekleştirildi.
Vali Doç. Dr .Zülkif Dağlı, CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Hasan Öztürk, İl Jandarma Komutanı Albay Naim Çetinkaya, Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, ÇESOB Başkanı Recep Gür, Borsa Başkanı Naki Özkubat, Borsa Meclis Başkanı Yılmaz Kaya, siyasi parti il başkanları, kurum müdürleri, şehit aileleri, gaziler katıldı.
Törende Çorum İl Jandarma Komutanlığı ek hizmet binasına katkı sunanlara plaket verildi.
Tören müzik dinletisi ile son buldu.