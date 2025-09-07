Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, bu ay yapılacak seçim öncesi kongre üyeleri ile bir araya geldi.

Başkan Koç, Uraz Kaygılaroğlu'nun moderatörlüğünü yaptığı programda, camianın son dönemdeki gündemine ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Koç, kısa süre önce görevden alınan dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho'nun ayrılık gerekçesine de değindi.

"MOURINHO'YU NEDEN Mİ GÖNDERDİK?"

Portekizli çalıştırıcının gönderilme nedeniyle ilgili ilk kez konuşan Koç, Benfica maçı sonrası geçen yıl oynanan futbolun devam edeceği hissini uyandırdığı için Mourinho'nun görevine son verdiklerini söyledi.

Başkan Koç, "Geldiğimiz nokta itibarıyla bu kadronun daha iyi futbol oynayacağına inandığımız için yolları ayırdık." dedi.

Ali Koç'un konuyla ilgili ifadeleri şu şekilde:

“Mourinho’yu neden gönderdik? İlk kez burada açıklıyorum. Acı bir ayrılık. Kimyamız uyuşuyordu, başarıları ortada. Onu buraya getirebilmek bile büyük başarıydı. Her şeyden öte dost olduğum biriyle ayrılmak zordu. Hocamızı getirirken defans ağırlıklı oynadığını biliyorduk. Ama sezon sonunda daha baskın oynamamız gerektiğini konuştuk. 99 golle 99 puan toplamaktır bizim genetiğimiz. Benfica’ya elenmek sorun değil ama elenme şeklimiz kabul edilemez. Bu da bana geçen yılın futbolunun devam edeceğini hissettirdi. Geldiğimiz nokta itibarıyla bu kadronun daha iyi futbol oynayacağına inandığımız için yolları ayırdık. Bu futbol Avrupa’da iş yapar ama Türkiye’de çoğu maçta ezip geçmemiz gerekiyor. Her maçta geriye düşüp öne geçmek için çırpınıyoruz.”