Zonuldak’ta yapılan Okul Sporları Yıldızlar Judo grup birinciliğinde kürsüye çıkan altı sporcu Türkiye Şampiyonasına katılmaya hak kazandılar. 8-9 Şubat tarihlerinde Zonguldak’ta yapılan Okullu Yıydızlar Bölge birincilinde bir altın beş bronz madalya kazanan altı sporcu Türkiye Şampiyonası vizesi aldılar,

Antrenörler Hakan Taştan, Erol Şahin ve Hasan Taştan yönetiminde Zonguldak’a giden Çorum kafilesinde erkekler 50 kiloda Umut Kabak tüm rakiplerini yenerek birinci olarak Türkiye Şampiyonası vizesi aldı. Kadınlarda tek madalya kazanan sporcu ise 48 kiloda Aysu Naz Çağıl oldu. Erkekler 55 kiloda Abdullah Yurttaş, 66 kiloda Metehan Tuygun, 73 kiloda İlhan Yavuz ve +73 kiloda ise Mirat Yıldırım sıkletlerinde üçüncü olarak bronz madalya kazanarak Türkiye Şampiyonasında mücadele etmeye hak kazandılar.

Zonguldak’ta kürsüye çıkan sporcular 1-2 Mart tarihleri arasında Nevşehir’de yapılacak olan Yıldızlar Türkiye Judo Şampiyonasında mücadele edecekler.