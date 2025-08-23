Arca Çorum FK, dün sahasında konuk ettiği Sarıyer'i son dakikalarda kazandığı penaltıyla 2-1 mağlup etti.

Çorum FK'nın kazandığı penaltıya başta Sarıyer Teknik Direktörü Şenal Can ve Sarıyer Basın Sözcüsü Serdar Çınar açıklama yaparak tepki gösterdi.

Dünkü maçı izleyen Çorum FK taraftarları ve Çorum kamuoyu da Sarıyer cephesine şu soruyu soruyor; "Maçta kaç tane pozisyonuz var ve hangi faulünüz çalmadı hakem.?'

Sarıyer cephesi dünkü yenilginin faturasını bütün takdir haklarını Sarıyer ekibinden yana kullanan İzmir bölgesi hakemi Ayberk Demirbaş'a çıkardı.

İlk yarı bir tane pozisyonu bile olmayan İstanbul ekibi, Çorum FK'nın galibiyetini gölgelemeye çalışıyor.

Samudio'nun pozisyonu dünyanın her yerinde penaltıdır. Kaldı ki Süper Lig'de Galatasaray gibi büyük takımlara çalınan penaltıları hep birlikte görüyoruz.

Sarıyer geçtiğimiz haftada 90+7'de penaltıdan yediği golle Iğdır FK'ya mağlup olmuştu.