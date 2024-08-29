Çorum Valiliği İl Özel İdare Müdürlüğü'nce mücavir alan sınırları dışındaki kaçak hobi bahçeleriyle ilgili olarak cezai işlemlere başlandığı bildirildi.

TESPİTLER YAPILDI

Çorumtıme'ıın aktardığı bilgilere göre; Çorum Valiliği, İl Özel İdare, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, kentteki kaçak hobi bahçeleriyle ilgili kapsamlı bir çalışma gerçekleştirdi.

İl genelinde 2 binden fazla sayıda kaçak hobi bahçesi tespit edilirken, birinci sınıf tarım arazilerine yapılanlar belirlendi.

İDARİ PARA CEZASI

Özellikle kooperatif adı altında yapılan ve kaçak olduğu belirlenen bahçelerle ilgili idari para cezaları uygulanmaya başlandı. Sürecin sonunda söz konusu kaçak yapıların yıkılmasının gündeme geleceği belirtiliyor.