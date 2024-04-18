Kültürel Miras” listesine dahil edilen Çiğdem Aşı etkinliği Kadeş Barış Meydanı’nda düzenlenen etkinlikle kutlandı.

2013 yılında emekli öğretmen metal sanatçısı Hasan Tuluk’un girişimleriyle Kültür ve Turizm Bakanlığının “Somut Olmayan Kültürel Miras” listesine dahil edilen Çiğdem Aşı etkinliği geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da Kadeş Barış Meydanı’nda coşkuyla kutlandı.

Etkinlik kapsamında Kadeş Meydanı’nda toplanan çocuklar, unutulmaya yüz tutmuş geleneksel oyunlar olan seksek, okkel, ip atlama, yakar top, çuval yarışı gibi oyunları oynayarak geçmişe tanıklık ettiler. Çocukların yanı sıra ailelerin de katıldığı şenlikte katılımcılara çiğdem aşı ikram edildi.

Mehteran Takımı’nın gösterisiyle başlayan etkinlik kapsamında bir konuşma yapan Belediye Başkan Halil İbrahim Aşgın, “Biz büyük bir medeniyetiz. Türk milleti tarihin gördüğü en büyük millet. Bizim geleceğimiz geçmişimize bağlı. Geleceğimizin aydınlık olması medeniyet kodlarımızda, değerlerimizde yatanlara bağlı. Geçmiş medeniyetimizin yeniden ihyası bir restorasyon kadar benim için kıymetli. Bizim için bir tarihi meydan projesi neyse, Arasta’nın restorasyonu ne kadar kıymetliyse, Kale’nin restorasyonu, kültür yolu projesi bizim için ne kadar değerliyse çiğdem aşı ve geleneksel çocuk oyunları şenliği de bizim için aynı değerdedir. Çünkü biz istiyoruz ki gençlerimiz köklü geçmişlerini iyi bilsin.” şeklinde konuştu

Çocukluğundaki çiğdem aşı gezmelerini 2012 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı’na başvurarak somut olmayan kültürel miras listesine aldırdığını açıklayan ünlü metal sanatçısı Hasan Tuluk ise; “Amacımız burada sadece çiğdem aşı şenliğini yapmak değil, günümüzde teknolojinin her bireyi esir aldığı noktada özellikle de günlük yaşantımızda elimizden düşürmediğimiz teknolojik cihazların yerine çocukların kendi hayatını yaşamasını istiyoruz.” diye konuştu

Bir toplum için tarihi kimliği devam ettirmenin önemli olduğunu belirten Dağlı, teknolojik gelişmeler ve sosyal hayattaki yeni trendlerden dolayı genç kuşağın başka mecralara savrulduğunu söyledi.

Etkinliğin baharın müjdecisi olduğunu dile getiren Dağlı, "Çiğdem çiçeği sadece bir bitki değil aynı zamanda umudun ve yeniden doğuşun simgesi. Çiğdem Aşı etkinlikleri sadece bir yemek hazırlama süreci değil, aynı zamanda birlikte olmanın, paylaşmanın ve dayanışmanın bir sembolü. UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde de yer alan bu geleneği, etkinliklerle hep birlikte canlı tutmaya devam ediyoruz." dedi

Konuşmaların ardından protokol üyeleri, Kadeş Meydanı’nda açılan stantları ziyaret ederek çocukların oynadığı oyunları izledi.

Çocuklara eşlik etmeyi ihmal etmeyen protokol üyeleri, onların heyecanına ortak oldu.

Etkinliğe Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek, bazı mahalle muhtarları, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.