Eğitim İş Çorum İl Başkanlığı kamuda tasarruf tedbirleri kapsamında okullarda çay, kahve setleri ve su ısıtıcılarının kaldırılmasını protesto etti.

Kadeş Barış Meydanı’nda düzenlenen eyleme Eğitim İş Genel Başkanı Kadem Özbay da katıldı.

Tasarruf adı altında bu tür kararların geri çekilmesini ve öğretmenlik mesleğine saygı gösterilmesi gerektiğini belirten Kadem Özbay; “Eğitim İş olarak bu tür usulsüz ve hukuksuz uygulamaların karşısında dimdik duracak, öğretmenlerimizin haklarını savunmak için mücadelemize devam edeceğiz.” dedi

Tasarruf adı altında öğretmenlerin teneffüs aralarında kendi paralarıyla aldıkları çayı yasaklayan ve 21. yüzyılda çayı öğretmenine "lüks" gören bir zihniyetle karşı karşıya olduklarını kaydeden Özbay;

“03 Ekim 2024 tarihinde Çorum Milli Eğitim Müdürlüğü, okullarda öğretmenlerin kendi parasıyla aldıkları çayı demlemelerini dahi yasaklamıştır. Teneffüs aralarında kısa bir nefes almak isteyen öğretmenlerin çay ihtiyacını bile çok gören bu tasarruf kararı, yönetimin acz içinde olduğunu bir kez daha ortaya koymaktadır. Bu akıl dışı uygulama, öğretmenlerin yalnızca emeklerini değil, kişilik haklarını da hiçe sayan bir anlayışın ürünü. Ancak mesele sadece bir çay yasağı ile sınırlı değil.” şeklinde konuştu

İdarecilerin öğretmenlerin kendi parasıyla aldıkları çayı demlerken kullandıkları elektrikle tasarruf edeceğine inandıklarını belirten Özbay;

“Okul kantinlerinde satılan sağlığa zararlı ürünler neden denetlenmiyor? Enflasyonun derinden hissedildiği bu günlerde, öğrencilerin okul kantinlerinde fahiş fiyatlara maruz kalması nasıl açıklanabilir? Marketlerde 5 TL olan suyun kantinlerde 10 TL'ye, dışarıda 10 TL'ye satılan simidin kantinlerde 15 TL'ye satılması nasıl meşru görülebilir? Bu sorumsuzluklar yetmezmiş gibi, fedakarlık her zamanki gibi yine öğretmenlerden beklenmektedir. Ekonomik sıkıntılarla boğuşan, özlük hakları eriyen öğretmenlerimiz, bir de çay yasağı gibi akıl dışı uygulamalarla yıpratılmaktadır. Ancak, öğretmenler her zaman onurlarıyla mücadele eden, eğitimin temel direği olan bir meslek grubudur ve bu tür yasaklarla sindirilemez.” ifadelerini kullandı