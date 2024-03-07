Kadınların el emeği göz nuru ürünleri ekonomiye kazandırıyor.

Çorum Belediyesi’nin eski Belediye hizmet binasında hazırladığı Kadın Emeği Çarşısı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde hizmete girecek.

Kadınlar, ürettikleriyle ekonomilerine katkı sağlayacak

Kadınlar, kendi ürettikleri ürünleri artık Çorum Belediyesi Kadın Emeği Çarşısı’nda satışa sunabilecek. Kadın Emeği Çarşısı’nda, Çorum Belediyesi Kadın Kültür Merkezleri, Halk Eğitim Merkezleri ile Ticaret ve Sanayi Odası Kadın Girişimci kurslarına katılan kadınların ürünleri satılacak. Yaklaşık bir haftadır ürün kabulünün yapıldığı Kadın Emeği Çarşısı’nda, kursiyerlerin el emeği ürünlerinden oluşan giyim, aksesuar, takı, süs eşyası ve çeşitli dekoratif ürünler raflardaki yerini aldı. Gazi Caddesi’nde eski belediye hizmet binasının giriş katında bulunan Kadın Emeği Çarşısı, 8 Mart Cuma günü saat 14.00’te düzenlenecek törenle hizmete açılacak.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Kadınlarımız ürettikleri el ürünlerini burada satıp aile ekonomilerine katkı sağlayacaklar” dedi. Başkan Aşgın, Kadın Emeği Çarşısı’nın açılışına, tüm Çorum halkını davet etti.