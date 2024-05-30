Çorum Belediyesi Kadın Kültür ve Sanat Merkezleri yılsonu sergisi açtı.

Kadın emeğinin sanata dönüştüğü çalışmalar, Buhara Kültür Merkezi’nde açılan sergide görücüye çıktı.

Çorum Belediyesi Kadın Kültür ve Sanat Merkezlerinde kurslara katılan kadınların el emeği ürünleri yılsonu sergisinde buluştu.

Serginin açılışına Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, MHP Çorum Milletvekili Vahit Kayrıcı, AK Parti İl Başkanı Murat Günay, MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar, İl Genel Meclisi Başkanı Muhammed Fatih Temur, İl Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek, Ülkü Ocakları Başkanı Orhan Tosik ve çok sayıda davetli katıldı.

67 branşta kurs açıldı

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın serginin açılışında yaptığı konuşmada şehrimizdeki 8 bölgede bulunan Kadın Kültür ve Sanat Merkezlerinde 2023-2024 döneminde 67 branşta açılan kurslarda 5 bin 700 kursiyere hizmet sunduklarını söyledi.

Başkan Aşgın, “Kursiyerlerimizin gayret ve çabasını çok önemsiyoruz. Burada kursiyerlerimize hizmet veren Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü personelimizi tebrik ediyorum. Kadınlara yönelik, Kadın El Emeği Çarşımızda ve Kadın Kültür Merkezlerimizde hizmetlerimiz aratarak devam edecektir.” dedi.

“Belediyemizin yanında yer almaya devam edeceğiz”

Milliyetçi Hareket Partisi Çorum Milletvekili Vakit Kayrıcı da konuşmasında Çorum Belediyesi’ne teşekkür etti. Kayrıcı, “Cumhur İttifakı olarak belediyemizin yanında yer almaya ve hep birlikte Çorum için hayırlı hizmetler yapmaya devam edeceğiz.” dedi.

Konuşmaların ardından serginin açılış kurdelesi kesildi. Sergiyi gezen davetliler kadın kursiyerlerin hazırladığı el emeği ürünlere tam not verdi.