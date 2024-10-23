Çorum Belediyesi Kadın Kültür ve Sanat Merkezlerinde yeni dönem kurs kayıtları başladı.

Kadınların yeteneklerini geliştirmelerine yardımcı olan Kadın Kültür ve Sanat Merkezleri’nde yeni dönemde halı dokuma, spor, mutfak atölyesi, Arapça, pastacılık, Kuran-ı Kerim, halk oyunları ve tefsir kursları açılacak.

Kontenjanın sınırlı olduğu kurslara başvurular “basvuru.corum.bel.tr” internet adresi üzerinden yapılabilecek.

Kurslar; İkbal, Bahçelievler, Melikgazi, Şenay Aybüke, Mimar Sinan, Akkent ve Buhara Kültür Merkezlerinde düzenlenecek.