Çorum’da Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 5.Ulusal Eylem Planı kapsamında Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından 2026-2030 yıllarını kapsayan 5 yıllık eylem planını ortaya koymak için çalıştay düzenlendi.

Gülabibey Huzurevi’nde düzenlenen çalıştaya Vali Ali Çalgan ve eşi Halide Çalgan, Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, Vali Yardımcısı Yeliz Mercan, Hitit Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nurcan Baykam, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Kubilay Ayvaz, İl Müftüsü Şahin Yıldırım, STK temsilcileri ile kadın dernekleri katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Sahit Aydın kadına yönelik şiddetin bireysel mağduriyetlerden öte toplumsal huzuru da etkileyen önemli bir sorun olduğunu söyledi.

Devletin ortaya koyduğu politika ve stratejiler doğrultusunda Çorum'da yürütülen koruyucu, önleyici ve güçlendirici çalışmaları daha etkin hale getirmek istediklerinin altını çizen Aydın,

"Bugün burada ilimizin mevcut durumunu, ihtiyaçlarını, güçlü yönlerini ve geliştirilmesi gereken alanları birlikte değerlendireceğiz. Önümüzdeki 5 yıl süresince yol haritasını ortak akıl ve istişare kültürüyle şekillendireceğiz. Amacımız şiddetle mücadelede sadece müdahale eden değil, aynı zamanda önleyen, farkındalık oluşturan ve kadınları sosyal, ekonomik ve psikolojik yönden güçlendiren bir hizmet modelini daha da ileri taşımaktadır. Riskleri azaltan, koordinasyonu güçlendiren ve kalıcı çözümler üreten bir eylem planı ortaya koymak en temel hedefimizdir. Şiddetin olmadığı, saygının ve eşitliğin hakim olduğu bir toplum idealine ulaşmak yolunda kamu kurumlarımızın, yerel yönetimlerimizin, sivil toplum kuruluşlarımızın ve tüm paydaşlarımızın katkısının son derece kıymetli olduğuna inanıyorum." şeklinde konuştu

Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, kadına şiddetin sadece ulusal değil, uluslararası bir sorun olduğunu dile getirdi.

Kadına şiddet sorunun çözümünde hukuksal, sosyal, sosyolojik ve psikolojik anlamda temelden çözülmesi gereken konular olduğu kadar, ahlaki ve dini yönden de anlaşılması gereken konular olduğunu dile getiren Yağbat; “Eğer Peygamber Efendimizin Veda Hutbesi'nde yer alan 'Kadınlar size Allah'ın emanetleridir.' sözünü anlamazsak, çocuklarımızın yetişme dönemlerinde merhametin, emanetin ne demek olduğunu, cennetin annelerin ayağının altında olduğunu anlatamazsak, hukuksal birtakım çözümlerle, birtakım kanun düzenlemeleriyle bu sorunu çözmemizin mümkün olduğunu düşünmüyorum." dedi.

Hitit Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nurcan Baykam da şiddetin yalnızca kadınları değil cinsiyet fark etmeksizin tüm insanlığı hedef aldığını vurguladı.

Devletin şiddetle sistematik biçimde mücadele ettiğinin altını çizen Baykam, "Bütün kurumların kendine özel görevlerinin, ödevlerinin geliştiği eylem planlarıyla umuyoruz ki bu konuda çok iyi adımlar atılacak ve özellikle kadına şiddet konusunda iyi gelişmeler sağlanacak. Aile içinde oluşan şiddet, sonrasında girecekleri toplumda çocukları da etkiliyor. Bu bir silsile. Dolayısıyla eğitimin daha doğumdan itibaren başladığı bir noktada bu mücadele de başlıyor. Oradaki ailenin konuya ilişkin bir çocuk yetiştirmek sürecindeki yaklaşımı, eğitimi bunların hepsinin bir şekilde bilimsel normlara oturtulması gerektiği konusunda hepimiz hemfikiriz." ifadelerini kullandı.

Çorum Valisi Ali Çalgan, şiddetin tasvip edilecek, müsamaha gösterilecek, hoşgörülecek bir yönünün olmadığını söyledi.

Kadın ve erkeğin diğerine emanet edildiğine inanan bir dine mensup olduklarını belirten Çalgan, "Peygamber Efendimiz, 'Sizin en hayırlınız aile fertlerine, eşlerine iyi davranandır.' diyor. Yine 'Cennet annelerin ayakları altındadır.' felsefesine inanan insanlarız. Dolayısıyla şiddetin en az olması gereken bir yer olmak durumundaydık ama bugün ne yazık ki hepimizi rahatsız eden durumlarla karşı karşıyayız. Bir davranış biçimi düşünün ki toplum açısından büyük bir ahlaksızlık, din açısından bir günah, devlet açısından da büyük bir suç. Şimdi hangi ölçüyle değerlendirirseniz değerlendirin, ele alınacak tutarlı tarafı yok." diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından Kadın Hizmetleri Şube Müdürü Atiye Kayalar, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 5. Ulusal Eylem Planı Tanıtımı ve İl Eylem Planı Formatı hakkında sunum yaptı.