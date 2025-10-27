Kamu Spor Oyunları Masa Tenisi il birinciliğinde kadınlarda Çorum Valiliği erkeklerde ise Çorum Belediyesi takımları birinciliği kazandı.

Yeni Spor Salonunda yapılan Kamu Spor Oyunları Masa Tenisi il birinciliğinde erkeklerde dokuz kadınlarda ise iki takım mücadele etti.

Toplam 44 sporcunun mücadele ettiği masa tenisi il birinciliğinde kadınlarda Çorum Valiliği takımı Milli Eğitim Müdürlüğü takımını yenerek birinciliği alırken Milli Eğitim takımı ise ikincilik kupasının sahibi oldu.

Dokuz takımın mücadele ettiği erkekler müsabakalarında ise Çorum Belediyesi ile Cezaevi takımları finalde karşılaştı.

Finalde rakibini yenen Çorum Belediyesi birincilik kupasını alırken Çorum Cezaevi ikincilik kupasının sahibi oldu. Alaca Dumlupınar İlkokulu takımı üçüncü olurken Oğuzlar Gençlikspor takımı ise dördüncülük ödülünü aldı.

Müsabakaların ardından düzenlenen törenle dereceye giren takımlara kupalarını Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran verdi.