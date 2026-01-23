Türkiye Genç İş Adamları Konfederasyonu(TÜGİK)’nun 7. Olağanüstü Genel Kurulu gerçekleştirildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla düzenlenen genel kurul toplantısı Ankara’da gerçekleştirildi.
Toplantıya Çorum Genç İşadamları Derneği(GİAD) Başkanı Kadir Burak Küçükbenli ile yönetim kurulu üyeleri Ayberk Alpoğlu, Mustafa İlbaş ve Atakan Bozkurt katıldı.
Yapılan seçimler sonucunda TÜGİK Genel Başkanlığına Arda Yurtsever seçilirken, Çorum GİAD Başkanı Kadir Burak Küçükbenli de yönetim kurulu üyeliğine seçildi.
