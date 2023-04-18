Kadın Muhasebeciler ve Muhasebe Çalışanları Derneği (KADMUDER), 55 firmadan 67 muhasebe yöneticisi ile iftarda buluştu.

Bir firma sponsorluğunda Altınkaya Arena'da düzenlenen iftar yemeğinde konuşan Dalyan Makina Muhasebe Müdürü ve KADMUDER Kurucu Başkanı Funda Aykaç, dernek olarak bir çok proje hazırlığında oldukları belirterek, üniversiteden yeni mezunlara gönüllü eğitim verilmesi ile ilgili projenin karara bağlandığı kaydetti.

Yemeğin ardından Hatap Muhasebe Müdürü Hacer Aksoy tarafından iş yerinde kişinin kendi kendisini analiz ederek güçlü ve zayıf yönlerinin farkına varmasını, kendini tanıma, kendine değer verme, güçlü iletişim becerileri, olumlu düşünme alışkanlığı, gerçekçi olma, özgüven, motivasyon ve zaman yönetimi hakkında kişisel gelişim eğitimi verdi. (Haber Merkezi)