Arda Çorum FK’da Adana Demirspor maçına Teknik Direktör aynı kadro ile çıkacak. Önceki akşam yapılan anrenmanın ardından açıklanan maç kadrosunda Amedspor kadrosunda cezası nedeni ile bulunmayan kaleci Hasan Hüseyin ilave oldu.

Deplasman maçlarına üç kaleci ile giden kırmızı siyahlı takımda Adana Demirspor maçı kadrosu 22 isimden oluştu. Kadroda kaleciler Hsan Hüseyin Akınay, Ahmet Said Kıvanç ve Eren Bilen ile birlikte Ferhat Yazgan, Atakan Akkaynak, Attamah, Arda Hilmi Şengül, Caner Osmanpaşa, Kadir Seven, Erkan Kaş, Üzeyir Ergün, Kerem Kalafat, Atakan Cangöz, Oğuz Gürbulak, Pedrinho, Kenan Fakılı, Samudio, Semih Akyıldız, Yusuf Erdoğan, Eren Karadağ, Emeka Eze ve Ozan Sol.

Dün sabah Ankara Esenboğa havaalanına geçen Çorum FK ordan uçakla akşam saatlerinde Adana’ya uçtu. Kırmızı Siyahlı takım akşam burda yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamladı.