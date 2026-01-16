Çorum Kahveciler Odası Başkanı Ahmet Şen, oda üyelerini 2026 Genel Kurul toplantısına davet etti.

Genel kurul toplantısının 20 Ocak 2026 Salı günü saat 11.00’de, Afra 2 Nolu Düğün Salonu’nda gerçekleştirileceğini belirten Başkan Şen, tüm üyelere katılım çağrısında bulundu.

Ahmet Şen yaptığı açıklamada, genel kurulun oda faaliyetlerinin değerlendirilmesi, gelecek dönem hedeflerinin ele alınması ve üyelerin görüşlerinin alınması açısından büyük önem taşıdığını ifade ederek, “Odamızın geleceği adına yapılacak olan genel kurul toplantımıza tüm üyelerimizin katılımını bekliyoruz” dedi.

Toplantıda gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından dilek ve temenniler bölümünün de yer alacağı öğrenildi.