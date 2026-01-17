Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, öğrencilere karne hediyesi olarak Kahve Otağında kahve ısmarladı.

Belediye Başkanı Muhsin Dere, göreve geldikten sonra ‘Karneni Getir, Kahveni Götür’ sloganıyla başlattığı etkinlikle her dönem sonunda karne sevinci yaşayan öğrencilere Kahve Otağında kahve ikramında bulunuyor.

KAHVELER MUHSİN DERE'DEN...

Etkinlikte öğrencilerle bir araya gelen ve sohbet eden Başkan Muhsin Dere, kendi elleriyle kahve yaparak ikram etti. Öğrencilerin karnelerini de kontrol eden Dere, “Karneler alındı, şimdi tatil zamanı çocuklar. Bol bol dinlenin, oyun oynayın, kitaplarla dost olun, ailenizle güzel anılar biriktirin ve karnenizle kahve otağına gelip kahvenizi içmeyi unutmayın. Gülüşünüz hiç eksik olmasın, enerjiniz hep yüksek kalsın. Hepinize dopdolu, eğlenceli ve mutlu bir yarıyıl tatili diliyorum” dedi.