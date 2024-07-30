Tarihi Çorum Kalesi'nde restorasyon çalışmaları devam ediyor.

Çalışmalarla ilgili bilgi veren Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, "Çorum Belediyesi, Selçuklu mirası olan bin 100 yıllık tarihi kaleyi turizme kazandırıyor.

Restorasyon çalışmaları kapsamında kalenin bedenlerinin restorasyonu, aydınlatması ve etrafının drenaj hattı yapılacak.

Restorasyon çalışmaları hakkında bilgi veren Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, bir taraftan şehrin modern yüzünü ortaya çıkarırken diğer taraftan da kentin tarihini ayağa kaldırmanın heyecanı içerisinde olduklarını söyledi.



"Çorum Kalesi önemli bir değer"

Son 5 yılda birçok farklı noktada kadim, tarihi Çorum'u ayağa kaldırmak, kente gelen ziyaretçilere Anadolu'nun merkezinde 8 bin yıllık geçmişe sahip bu şehri göstermek adına bir çok çalışma yaptıklarını belirten Başkan Halil İbrahim Aşgın, “Bunların en önemlilerinden bir tanesi kalenin restorasyonu işimiz. Çorum Kalesi önemli bir değer. Kaleye bir taş gözüyle bakarsanız taş görürsünüz, kaleye bizim gözümüzle bakarsanız kale bizim için aşktır. Muhabbettir, sevdadır, tarihtir, geçmiş ve gelecektir. Ayrıca bu toprakların nasıl vatan olduğunun göstergelerinden bir tanesi” dedi.



“Kaleyi gecekondu görüntüsünden kurtardık”

Çorum Kalesi'nin bin 100 yıllık bir geçmişe sahip olduğunu belirten Başkan Aşgın, “Bu kaleden nice kumandanlar, nice askerler geldi geçti, nice fetihler yapıldı, nice şahitler ve gaziler verildi. Kalenin bedenlerindeki taşlar o şehitliklere, gaziliklere, kahramanlıklara şahitlik etti. Göreve geldiğimizde kalede yaptığımız incelemelerde içi gecekondu doluydu. Duvarlarındaki taşlar düşme noktasındaydı. Bir taraftan etrafa tehlike saçarken, görüntü olarak da kirlilik oluşturuyordu. Kale adeta yok oluyordu ve buna gönlümüz razı değildi. Kısa sürede tarihi kalenin içi ve çevresiyle ilgili birçok projelendirme yaptık. Kurul onaylarını aldık. Şu anda kalenin kurtulması, tarihi görünümüne tekrar kavuşması, kalenin adeta Müslüman Türk'ün mührü olduğunu göstermesi açısından önemli bir mesafe kat ettik. Geçtiğimiz 2-3 yıl içerisinde tüm kamulaştırmalar tamamlandı. Kale içerisinde bağımsız birim parça vardı. Tarihi tescili bulunan üç yapı haricinde kale içerisindeki gecekonduların hepsinin yıkımını gerçekleştirdik. Kalemizi gece kondu görüntüsünden kurtardık. İkinci aşamada kalenin bedenlerinin kurtarılmasıydı. Proje safhalarını tamamladık. Uygulama projesi ihalesine çıktık. Cumhuriyetin 100'üncü yılında yer teslimini firmaya yaptık. Artık kalenin tarihi görünümü yenilenmiş ve restore edilmiş bir şekilde yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı” diye konuştu.



Selçuklu mirası tarihi kalede restorasyon çalışmalarının üç aşamadan oluştuğunu anlatan Aşgın, “Mevcut proje üç aşamadan oluşuyor. İlk aşamada kale etrafındaki drenaj sistemlerinin yenilenmesini kapsıyor. İkinci aşamada kalenin bedenlerinin tekrar tarihi görünüme uygun şekilde ayağa kaldırılması, üçüncü aşama ise aydınlatma. Drenajla ilgili firma sorunu çözdü. Kalenin drenajla ilgili bir sorunu kalmadı. Bedenlerde restorasyon çalışmaları devam ediyor. Bedenlerde de mümkün olduğunca orijinal taşlar kullanılıyor. Önce derzler açılıyor, derzler kontrol ediliyor. Eriyen, kırılan, dökülen taşlar kontrol ediliyor. Derzler temizlendikten sonra da sıkıntılı taşlar yerinden alınarak yerine konuluyor. Seyir terası denilen kısımda da suyun kalenin bedenlerine girmemesi için özel bir işlem var. Burçlarıyla, kale duvarları muazzam bir eser artık ortak çıkmaya, şehrimize ilham vermeye devam edecek” şeklinde konuştu.



"Kale Çorum'un marka değerini arttıracak"

Kalenin Çorum'a sağlayacağı katkı ile ilgili konuşan Aşgın, “Kale projesinin diğer önemli bir yönü de kaleden Saat Kulesi'ni kapsayan Kültür yolu projesinin başlangıcı. Kaleyi sadece kale olarak düşünmüyoruz. Etrafıyla birlikte yapacağımız kentsel dönüşüm şehrimizin marka değeri artıracak. Şehrimize büyük katkı verecek ve turizm potansiyelini artıracak. Bir çalışma olarak görüyoruz. Bizim hayalimiz bütün şairler gelsin kalemizi gezsin. Tarihi meydanımızı gezsin. Tarihi kültür yolumuzda yürüsün. Ressamlar yürüsün resim yapsınlar, şairler yürüsün şiir yazsınlar. Fotoğraf sanatçıları gelsinler en güzel fotoğrafları çeksinler. Çünkü şiir gibi bir şehir imar etmek en büyük hayalimiz. Kalemizde bu şiirin en önemli mısralarından birisi. Çünkü hikayenin başladığı yer, kahramanlık hikayesinin başladığı yer. Bu toprakların vatan yapılmasının başlangıç noktası. Bu anlamda kalenin bizim gönlümüzdeki yeri farklı. Geçmişimizi gelecek nesillere miras olarak sunmuş olacağız” ifadelerini kullandı.



"Kalemizi tüm ihtişamıyla gün yüzüne çıkaracağız”

Kültür ve Turizm Bakanlığının restorasyon çalışmalarına çok büyük katkısının olduğunu dile getiren Aşgın, “Kültür ve Turizm Bakanımızın kalemizde incelemelerde bulundu. Güzel düşünceleri ve tavsiyeleri oldu. Onları da dikkate alacağız. Bakanlığımız ilk etapta 10 milyon destek vereceğini açıklamıştı, bunu 30 milyon liraya çıkardı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla, teknik ekibimizin katkılarıyla dünyanın merkezinde kalemizi tüm ihtişamıyla gün yüzüne çıkaracağız” diye konuştu.