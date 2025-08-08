Boluspor geçen sezon Gençlerbirliği ile şampiyonluk yaşayan kaleci Orkun Özdemir ile anlaştı.

1995 Kars doğumlu Orkun Özdemir, futbola Damlaspor altyapısında başladı; ardından Beşiktaş, Dikilitaşspor ve İstanbul Başakşehir altyapılarında forma giydi. Profesyonel kariyerine Fatih Karagümrük’te adım attıktan sonra çeşitli alt lig takımlarında oynadı. 2020 yılında Ümraniyespor’a transfer oldu ve burada TFF 1. Lig ile Süper Lig tecrübesi yaşadı. 2023 yılında Gençlerbirliği'ne transfer oldu ve 2025 sezonunda takımıyla birlikte şampiyonluk yaşadı.

Orkun Özdemir resmi imzanın ardından takımı ile çalışmalara başladı.