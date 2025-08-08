İl Genel Meclisi Ağustos ayı son oturumunda önceki gün Özel İdare'ye ait hafif ticari aracın gece geç saatlerde Fatih Caddesi'nde 3 kızı arabaya binerken görüntülenmesi gündem oldu.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan İl Genel Meclis Başkanı Muhammed Fatih Temur, olaya karışan personellerin ifadelerinin alındığını ve disiplin sürecinin başladığını belirterek;

"Hiçbirimizin istemeyeceği bir hadise yaşandı. Konuyla ilgili gerek Valilik gerekse Özel İdare olarak bizde tahkikat başlattık. Bu olayla ilişiği olan personellerin gerekli ifadeleri alındı, disiplin süreçleri başladı. Bizde titizlikle takip ediyoruz. En kısa sürece neticelendirip, kamuoyu ile gerekli açıklamalar yapılacak. İnsanın olduğu yerde zaman zaman bu hatalar yaşanıyor. Bu hatalarda gözlerinin yaşına bakılmaması lazım. Bizde bakmayacağız. Gereği neyse, iş kanunlarına göre herkesin mesajı alacağı şekilde yapacağız. Bir daha da kimse böyle bir şeye tevessül etmeyecek." dedi