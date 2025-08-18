Gectiğimiz sezon Arca Çorum FK A takımla antrenmanlara çıkan ve Gelişim Ligi U U 17 takımında forma giyen Kazakistan’lı genç kaleci Timurhan Kartal Süper Lig takımı Antalyaspor ile profesyonel sözleşme imzalayacak.

2008 Astana doğumlu Timurhan Kartal Antalyaspor’da ilk lisansı çıktı ardından Çisem Gençlikspor Ülkea Nazillispor takımlarında forlma giydikten sonra geçtiğimiz sezon Arca Çorum FK alt yapısına transfer oldu. U 17 Gelişim Ligi kalesini koruyan Timurhan Kartal A takım ile antrenmanlara çıktı. Gelişim Liginde U 17 takımı ile 14 maça A takımma ise Kupa maçında forma giyen Timurhan Kartal Antalyaspor ile antrenmanlara çıktı ve genç file bekcisi sağlık kontrolünün ardından profesyonel sözleşmeye imza atacak.