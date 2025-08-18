Arca Çorum FK üçüncü hafta maçında cuma akşamı sahasında oynayacağı Sarıyer maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı. Adana Demirspor maçının geç bitmesi ve uçak olmaması nedeni ile Çorum’a otobüs ile dönen kırmızı siyahlı takım sabah saat 07’de şehre geldi.

Gün boyu dinlenen kırmızı siyahlı takım saat 17’de tesislerde toplandı ve saat 18’de tesis sahasında yaptığı antrenmanla Sarıyer hazırlıklarına başladı. Bu çalışmada Adana Demirspor maçında forma giyen futbolcular salonda egzersiz ve ardından sahada kısa süreli koşu ile antrenmanı tamamladılar. Oynamayanlar ise sahada dar alanda pas yarı sahada taktik çalışma ve çabukluk hareketleri ile antrenmanı tamamladılar.

Kırmızı Siyahlı takım bugün saat 18’de yapacağı antrenmanla Sarıyer maçının hazırlıklarını sürdürecek. Çorum FK’da sakatlığı geçen Geraldo’nun bu haftadan itibaren takımla çalışmalara başlaması bekleniyor.