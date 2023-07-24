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MURAT ÇETİN

Hak-İş İl Temsilcisi ve Hizmet-İş Sendikası Çorum Şube Başkanı Mustafa Köroğlu, Kamu Çerçeve Protokolü’nün (KÇP) belediyelerde de uygulanması hususunda açıklamalarda bulundu.

‘KÇP, BELEDİYELERDE DE UYGULANSIN’

KÇP’nin belediyelerde de uygulanması talebini yenilediklerini belirten Mustafa Köroğlu, “KÇP’nin belediyeler ve bağlı şirketleri için de uygulanması konusunda mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın KÇP imza töreninde belediye ve bağlı şirketlerini de kapsam içinde tuttuğunu hatırlatan Köroğlu, “Cumhurbaşkanımız kamu çerçeve protokol sözleşmesinin belediyeleri de kapsadığını söyledi. Efendim TÜHİS’e üye değilmiş, bunlar tamamen engellemek için oluşturulan gerekçeler. Belediyeler de bir kamu kuruluşudur, belediyeler ayrı tutulmamalıdır” diye konuştu.

KÇP’nin Belediyelerde de uygulanması için Çalışma ve Sosyal Güvenlik eski Bakanı Vedat Bilgin ile protokol imzaladıklarını ancak Bilgin’in görevinin son bulmasından dolayı çalışmanın yarım kaldığını ifade eden Köroğlu, Yüksek Hakem Kurulu’nda alınan uyuşmazlıkların çözümünde protokolün esas alınacağına dair prensip kararına yönelik baskıları ve bu kararları uygulamama yönündeki çabaları eleştirdi.

‘YÜKSEK HAKEM KURULUNA BASKI YAPILIYOR’

Yüksek Hakem Kurulu’na protokol kararlarının değiştirilmesi yönünde baskı yapıldığını aktaran Köroğlu, “Buna direniyoruz. Yüksek Hakem Kurulunda, kurula gelen uyuşmazlıkların çözümünde KÇP’nin esas alınacağına dair prensip kararı alındı, son derece mutlu olduk.

Bu karar ile, belediyelerde masada imzalanmayan sözleşmeler Yüksek Hakem Kuruluna giderse orada nasıl bir rakamla karşılaşılacağı ilan edildi. Ne yazık ki Yüksek Hakem Kurulu’nda emeğe, emekçiye karşı bir kısım çevrelerin yürüttüğü yeni bir tablo var. Ben o hakem üyelerini uyarıyorum; lütfen buradan geri adım atılmasın. Yüksek Hakem Kurulu Başkanının samimiyetine inanıyorum ve bunu geri götürmeden tekrar prensip kararını devam ettirebiliriz. Kamu Çerçeve Protokolünün belediyelerde de uygulanmasını istiyoruz. Biz bu mücadeleyi yapıyoruz.

‘EMEKÇİLERİN TALEBİ, AİLELERİNİN İHTİYAÇLARINI KARŞILAYABİLECEK ÜCRETLERDİR’

Konuyla ilgili Hak-İş Yönetim Kurulu olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile de görüşüldü. Tüm ilçelerimize ve Çorum’umuza hasılı Türkiye’nin her yerine 24 saat hizmet eden emekçilerin talebinin, ailelerinin ihtiyaçlarını karşılayabilecek ücretler olduğunu söyledi. Buna aracılık yapmak adına üzerimize düşen tüm sorumlulukları yerine getirmeye çalışıyoruz” açıklamasında bulundu.

‘BELEDİYE EMEKÇİSİ YOK SAYILAMAZ’

Cumhur İttifakı'nın zaferi ile sonuçlanan Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçimlerinde belediyelerde çalışan emekçilerin rolünün yadsınamaz olduğuna dikkat çeken Köroğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Önümüzde kritik yerel seçimler var. Burada işçilerin kararı önemli etken. Cumhurbaşkanımız, belediye işçisinin ne zor şartlarda çalıştığını çok iyi biliyor ve bu nedenle onlara gerçekten çok değer veriyor. Ancak ne gariptir ki birileri bu sevgiden rahatsız oluyor ki işçinin aleyhine hareket ediyor. Sanki birileri yerel seçimde AK Parti’nin, Cumhur İttifakı'nın kaybetmesi için çaba sarf ediyor. Bakın buradan uyarıyorum. İnsanlara bu şekilde davranarak, şehrin en küçük sokağına kadar ulaşan bu insanları yok sayarak, bunları bir maliyet unsuru görerek seçim kazanamazsınız. Sorunların çözümü için karşılıklı oturup birbirimizi anlamalıyız. Bunlar şehirlerimize hizmet eden insanlar. Belediye işçilerini sadece bir maliyet olarak görürseniz kaybedersiniz.

‘İLAVE TEDİYENİN BELEDİYE ŞİRKETLERİNDE DE UYGULANMASINI İSTİYORUZ’

Belediye şirket işçilerine verilmesi gereken 52 günlük ilave tediyenin verilmesi için bir kanun düzenlemesine ihtiyacımız var. Aslında kanun açık, fakat Yargıtay kararları böyle bir düzenlemeyi zorunlu hale getiriyor. Hak-İş Hizmet-İş olarak, sahada gördüğümüz her eksiği her yanlışı düzeltmek için, üyelerimizin mali ve sosyal haklarının iyileştirilmesi için gece gündüz demeden mücadele etmeye devam edeceğiz.” (Haber Merkezi)