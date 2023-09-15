Tahmini Okuma Süresi: dakika

Kamu kurumlarında işe aldırma ve soruşturma dosyalarını kapatabileceği vaadiyle para aldığı tespit edilen şüpheli çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Çorum Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Bir kısım insanları kamu kurumlarında işe aldırma ve haklarında yürütülmekte olan soruşturma dosyalarından çıkartarak, soruşturma dosyalarını kapatabileceği vaadiyle para aldığı tespit edilen şüpheli T.Ö., nitelikli dolandırıcılık suçundan hakkında yürütülen soruşturma kapsamında 14.09.2023 tarihinde gözaltına alınmıştır. Şüpheli, Cumhuriyet Başsavcılığımızdaki işlemlerin ardından sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmış olup, soruşturma detaylı bir şekilde devam etmektedir” dedi.

