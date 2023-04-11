Kamu da mülakat ların kaldırılacağı vaadinde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İşe alımları sınavlardaki başarı sırasına göre yapacağız" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısına katılarak konuşma yaptı.

DİKKAT ÇEKEN SEÇİM VAADİ

14 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerini kazanmaları halinde yerine getirecekleri vaatleri bir bir sıralayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kamu sektörüyle ilgili dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

"KAMUDA MÜLAKATI KALDIRACAĞIZ"

Kamuda mülakatın kaldırılacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kamuya işe alımları, görevin getirdiği zorunluluklar dışında mülakatı kaldırarak gençlerimizin sınavlardaki başarı sıralamasına göre yapacağız" diye konuştu.