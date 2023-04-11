Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen programda AK Parti'nin seçim beyannamesini açıkladı.
Kamuda mülakatların kaldırılacağı vaadinde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İşe alımları sınavlardaki başarı sırasına göre yapacağız" diye konuştu.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısına katılarak konuşma yaptı.
14 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerini kazanmaları halinde yerine getirecekleri vaatleri bir bir sıralayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kamu sektörüyle ilgili dikkat çeken bir açıklamada bulundu.
Kamuda mülakatın kaldırılacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kamuya işe alımları, görevin getirdiği zorunluluklar dışında mülakatı kaldırarak gençlerimizin sınavlardaki başarı sıralamasına göre yapacağız" diye konuştu.