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HARUN AKKAYA

Zafer Partisi İl Başkanı Bedii Onan, Çorum Belediyesi tarafından Azap Ahmet Cami duvarına asılan bez afişlere tepki gösterdi.

Kamuda tasarruf genelgesini hatırlatan Onan, Belediye’nin astığı afişleri kaldırarak yerine aynı afişlerin büyüğünü astığını belirterek, “Afişler neden asılmış, neden kaldırılmıştır? Sonrasında daha büyük boyutlu afişler neden asılmıştır? Bu çalışmaların bir maliyetinin olduğunu ve harcamaların belediye bütçesinden karşılandığı gerçeğini unutmayalım” dedi.

Yaşanan ekonomik sorunların vatandaşı derinden etkilediğini ifade eden Bedii Onan, belediyelerin gelirlerinin önemli bir kısmının vatandaşa sunulan hizmetlerden geldiğini, tanıtım, temsil, tören ve ağırlama giderlerinin de bu harcama kalemlerinden biri olduğunu söyledi.

Onan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Gözümüze takılan tanıtım çalışmalarından birisi de Azap Ahmet Camii duvarına asılan bez afişlerdir. Bez afişlerden birisinde büyük boy belediye başkanının fotoğrafı yer alırken diğerinde ise, dört yılda (mevcut döneme ait) bir takım çalışmaların görüntüleri bulunmaktadır. Bahis konusu afişler bahsettiğimiz mekâna asıldıktan bir süre sonra kaldırılıp, aynı yere tekrardan daha büyük boyutlarda benzer bez afişler asılmıştır. Afişler neden asılmış, neden kaldırılmıştır? Sonrasında daha büyük boyutlu afişler neden asılmıştır? Bu çalışmaların bir maliyetinin olduğunu ve harcamaların belediye bütçesinden karşılandığı gerçeğini unutmayalım.

Pazartesi Pazarında belediye çalışmalarına dair çeşit, çeşit el broşürlerinin dağıtıldığına şahit olduk. Broşürleri incelediğimizde tamamlanan çalışmaların yanı sıra yarım kalmış çalışmalara ve halen proje aşamasındaki çalışmalara bakıp tebessüm ettik. Bedesten inşaatı yerinde duruyor. Geçmişin bedestenlerinin yanında yeni mimari bedestenin sadece kubbeleri birbirine benziyor. Kaba inşaat halindeki tek girişli bedestenin tamamlanmasını bekliyoruz. Kültür yolu olarak lanse edilen sokakta, Zafer İlkokulu’ndan başlayıp, Turgut Özal İş Merkezi önünde biten granit kesme taş kaldırımlar yapılmış. Velipaşa Konağı ve Velipaşa Cam’inin yanı sıra restore edilen konaktan başka farklı olan bir çalışma yok. Sokak üzerindeki betondan yapılmış binalar, işyerleri ve market girişi bu sokağın bir kültür sokağı olduğu imajı ve anlatımına uygun durmuyor. İstanbul’daki Soğukçeşme Sokağı ve Ankara’da Hamamönü evlerinin örnek alınarak daha özgün bir çalışma yapılabilirdi.

Tarihi Çorum kalesi projesinde tek yapılan çalışma kale içerisindeki eski evlerin yıkılması oldu. Haricinde bu çalışmanın büyük kısmı planda ve kale taşlarının bir teki ile ilgili bir tasarruf yok. Gülabibey, Kale ve Mimar Sinan mahalleleri ile ilgili broşürlerde görseller olmasına rağmen henüz ortada dönüşen mahalle ve inşaat çalışması da ortada yok. Bu mahallelerin top yekûn dönüştürülmesi de mümkün görünmüyor. Velipaşa Hanı restorasyonu Turan Atlamaz döneminde başladı ve uzun bir süre sonra tamamlandı. Bakın bu çalışma yerinde oldu. Turan Atlamaz beye teşekkür ediyoruz. Tek reel çalışma olarak gördüğüm Dikiciler arastası ve Çöplük olarak bildiğimiz arastanın saat kulesi kısmına yakın kısımların cephe yenilenmesi çalışmaları sebebiyle mevcut belediye başkanına tebrik göndermeyi de ihmal etmeyelim.

Broşürlerde yer alan bilgilere göre, son altı yılda belediye bütçesi sürekli açık vermiş. Bahsedilen dönemin ilk iki yılında bütçenin yarısı kadar açıklar oluşurken son iki yılda açık oranları düşmüş. Bu açıkların azalmasında arsa satışlarından elde edilen gelirlerin etkisi ne kadardır?

Güpür Hamamı belediye tarafından satın alınmış. Restore edilip hizmete sunulacağı ifade edilirken bu çalışmaya bir tarih verilmemiş. Restorasyondan geçmeyen, lakin broşürde yer verilen Güpür hamamı ile çalışmaların ne olacağını kısmet olursa gözleyeceğiz. Çimento fabrikası alanına konut ağırlıklı bir yapılaşma yapılacağını tanıtımlarda yer aldı. Düşündüğümüz kadarıyla bu bölgede elit ama çok elit bir kesime yönelik bir yapılaşma yapılacak. Sırt tarafı ormanlık olan bir bölge Çorum halkından ziyade bahsettiğimiz bir elit kesimin yaşam alanı olacak. Elit bir kesime yönelik bir ortamın reklam ve tanıtımının magnet tazı bir çalışma ile tanıtıma sunulmasını da garipsedik.

Tanıtımlarda yeni şehir stadı da yapılan çalışmalar arasında gösteriliyor. Yeni şehir stadyumunun, eski stadyumun arazisinin çok ama çok değerli olması sebebiyle tasarlandığını düşünüyorum. Hizmete açılması yılan hikâyesine dönmüştü. Nihayetinde biz bu işin altında kaldık denilerek stadyumun tamamlanması işi spor bakanlığı ve spor toto teşkilatının üzerine bırakıldı. Eksikler tamamlandı ve hizmete açıldı. Mevcut belediye yönetiminin bu çalışmada katkısı ne kadardır? İzah edilirse bizlerde dâhil olmak üzere herkes bilgi sahibi olacaktır.

Zafer Partisi olarak yaşadığımız şehirde belediyecilik hizmetlerinin ne kadar yapıldığını ölçecek potansiyelimiz mevcuttur. Zafer Partisi ve Türk milliyetçileri olarak Çorum Belediyesini yönetecek kadro potansiyelimiz ve insan kaynağımız vardır. Türk Milliyetçileri olarak şehir ve insan odaklı bir belediye yönetmeye hazırız. Marka şehir ve yaşam alanı bir şehir ortaya koyabilmek için tüm Türk Milliyetçisi kardeşlerimizi sürece katkı vermeye ve birlikte çalışmaya davet ediyoruz.”