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Çorum merkeze bağlı Karaağaç köyü sakinleri, köylerine yapılmak istenen hobi bahçesine karşı çıktı.

Köy Muhtarı Adem Ölçer ve köy sakinleri yaptıkları açıklamada, tarım alanlarının korunması için hobi bahçeleri yapımına karşı çıktıklarını, tarım arazilerini koruma konusunda kararlı olduklarını açıkladı.

TARIM ARAZİLERİ NE PAHASINA OLURSA OLSUN KORUYACAĞIZ

Tarım arazilerini ne pahasına olursa olsun koruyacaklarını ifade eden Muhtar Adem Ölçer ve köy sakinleri, köylerinde tarla vasıflı 52 dönümlük bir arazinin hobi bahçesi olarak yapılmak istendiğini, buna karşı tüm ilgili kurumları şikayet bildirdiklerini aktardı.

Muhtar Adem Ölçer, yaptığı açıklamada şunları söyledi;

"Köyümüze yapılmak istenen hobi bahçeleri Çorum Belediyesi mücavir alan sınırları içerisinde bulunan 52 dönümlük tarla vasıflı bir alandır. Tarla vasıflı araziye hobi bahçesi hobi bahçesi yapılması hususunda köy halkı ile istişare yaptık. Köy halkı olarak köy sınırları içerisinde hobi bahçesi yapılmasına kesinlikle karşı durma kararı aldığımızın bilinmesini istiyoruz. Hobi bahçelerini yapmak isteyen şahıslar kağıt üzerinde parsellenen tarla üzerinden satışların başladığı, hatta üst düzey yetkililerin de parsellenen araziden hobi bahçesi aldığı yönünde haberler yayarak, köy halkını yıldırmaya çalışıyorlar. Biz de köy muhtarı ve köy halkı olarak devletin bütün yetkili mercileri olarak Çorum Valiliği, Çorum belediye Başkanlığı, Tarım İl Müdürlüğü ve İl Özel İdaresi'ne köyümüzde yapılmak istenilen hobi bahçelerine karşı olduğumuzu dilekçe ile bildirdik. Ayrıca kamu kurumlarına yaptığımız başvuruda, Karaağaç köyü sınırları içerisinde yer alan bu ve bunun gibi hobi bahçelerinin yapımının engellenmesi için başvuruda bulunduğumuz her kurumun kendi mevzuatları kapsamında gerekli iş ve işlemlerin yapılmaması durumunda, ilgili kurum personellerinin görevi ihmal ve görevi kötüye kullanma dahil hukuki süreci başlatmakta kararlıyız. Tüm köy halkı olarak, tarım arazilerinin korunması için bu konunun takipçisi olacağız."