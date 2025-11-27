Kastamonu’da düzenlenen İllerarası Boks Turnuvasında Çorumlu sporcular üç altın madalya kazandı.

22-23 Kasım tarihlerinde Kastamonu Hüsnü Tandoğan Spor Salonunda yapılan turnuvada dokuz ilden sporcular mücadele ettiler.

Turnuvanın sonuçlarından çok aynı ilin antrenör ve sporcuları arasında çıkan kavga ile gündeme gelmesi üzücü oldu.

Çankırı, Karabük, Bolu, Kırşehir, Sinop, Çorum, Aksaray, Kastamonu, Düzce ve Kırklareli illerinden sporcuların katıldığı turnuvada Çorumlu sporculardan alt minikler 36 kiloda Yusuf Altınmakes ve 80 kiloda Yusuf Bedilili ise üsbt minikler 42 kiloda Mehmet Emin İlgezdi sıkletlerinde birinci oldular.

Boks Antrenörü Battal İlgezdi alt yapıdaki sporcuların maç tecrübeni kazanması adına düzenlenen turnuvanın yaşanan olaylar nedeni ile gölgelendiğini belirterek sporcularının turnuvada gösterdikleri performanstan memnun olduğunu söyledi.