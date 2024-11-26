Bölgesel Amatör Lig 9. hafta maçları sonunda grupta Karadeniz Ereğlispor ve Çankırı FK takımları diğerlerinden koptu.

Mimar Sinanspor ise üst sıralara tutunma fırsatını uzatma dakikalarında yediği golle kaçırdı.

Grupta Karadeniz Ereğlispor ve Çankırı FK takımları rakipleri ile puan farkını açarken üst sıralara tutunmaya çalışan takımlar ise birer puan farklı sıralandılar.

Mimar Sinanspor ise uzatma dakikalarında yediği golle Yahşihanspor ve pazar günki Çilimli Belediyespor maçlarında kaybettiği dört puanı almışy olssa ligde beşinci sıraya kadar yükselme şansı yakalamıştı.

Grupta Geredespor- Bartınspor maçı kötü hava şartları nedeni ile ileri bir tarihe ertelendi.

Fikstür gereği ligde onuncu hafta maçları yarın oynanacak.

Temsilcimiz Mimar Sinanspor grupta üst sıralarda mücadele eden Çubukspor deplasmanına çıkacak.