Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran karakucak ve yağlı güreş antrenman sahasında incelemelerde bulundu.

Beraberinde Gençlik ve Spor Okul Sporları Şube Müdürü Ayşe Şenyuva ile birlikte Nazmi Avluca futbol sahası tribün arkasında bulunan alan Karakucak ve Yağlı Güreşciler için antrenman sahası haline getirildi.

İl Müdürü Mustafa Demirkıran antrenman sahasında yapılan çalışmaları inceledi ve ilgili personellerden bilgiler aldı. Demirkıran, futbol sahasının sentetik çim yapılmasının ardından karakucak ve yağlı güreş antrenman sahası yapacak alan kalmadığını bu sorunun çözümü için bu bölümü onlara tahsis ettiklerini söyledi.

Güreş alanındaki çalışmaları inceleyen Ata Sporu Güreşi Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Uğur Çadır soyunma odası duş alanı ve antrenman sahasının büyük bir ihtiyaca cevap vereceğini belirterek İl Müdürü Mustafa Demirkıran’a teşekkür etti.