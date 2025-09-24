Arca Çorum FK, Serikspor karşılaşmasının ardından Onursal Başkan Muhsin Dere, açıklamalarda bulundu.

Maç boyunca üstün tarafın Arca Çorum FK olduğunu belirten Muhsin Dere, “Maçın neredeyse tamamında top bizdeydi. Üstün oynadığımız bir karşılaşmaydı ancak sadece beraberlik golü bulabildik. Bu nedenle puan kaybıyla ayrıldık” dedi.

"Takımın yeni bir yapılanma içerisinde olduğunu ifade eden Dere, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

ARCA Çorum FK'mız, evimizde oynadığımız Serikspor karşılaşmasından 1 puanla ayrıldı.

Maçın neredeyse tamamında top bizde ve üstün olan taraf olsak da beraberlik golü dışında gol bulamayıp puan kaybıyla sonuçlandırdığımız bir maç oldu.

Bu Lig, daha üretken olunması; ele geçirdiğimiz fırsatları gole çevirmemiz gereken bir Lig. Hocamız ve ekibi, oyuncularımızın çoğu yeni. Takımımızın biraz zamana ve her zaman olduğu gibi desteğe ihtiyacı var. Tolere edilemeyecek hakem hataları, puan kayıpları ve hatta mağlubiyetler ise bu Lig'in doğasında var.

Tüm bunlara rağmen karamsarlık yapacak bir durum yok. Çalışacağız, kenetleneceğiz, tribünleri tıklım tıklım dolduracağız. Bu takım Süper Lig'e çıkacak."