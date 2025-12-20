Kadınlar Voleybol 2. ligindeki üç temsilcimiz de hafta sonu deplasmanda puan mücadelesi verecek.

Osmancık Belediyespor bugün Bayburt’ta Çorum Voleybol yarın Fındıklı, Çorum Arenaspor ise Hopa Belediyespor deplasmanında üçte üç yapmak için mücadele edecekler.

Grupta 13 maç sonunda dokuz galibiyet ve dört mağlubiyet ile üçüncü sırada bulunan Osmancık Belediyespor 13 maçta iki galibiyetini bulunan Bayburt Gençlik Merkezi takımı ile bugün saat 14’de yeni Bayburt Spor Salonunda karşılaşacak.

Ligde 14 maçta sekiz galibiyet ile altıncı sırada bulunan Çorum Arenaspor ise yarın saat 14’de Hopa Belediyespor ile Hopa Spor Salonunda karşılaşacak. Hopa Belediyespor 13 maçta üç galibiyet ile sekizinci sırada bulunuyor.

Gruptaki diğer temsilcimiz Çorum Voleybol ibe yarın saak 15’de Fındıklı Spor Salonunda Süperpool Fındıklı 1974 takımı ile karşılaşacak. Çorum Voleybol 5 galibiyet ile yedinci sırada yer alırken Fındıklı takımı ise 1 galibiyet ile 11. sırada bulunuyor.