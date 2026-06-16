Çorum Belediyesi vektörel mücadele kapsamında ilaçlama ve çöp konteyner temizlik çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor.

Sivrisinek ve karasinek gibi uçkunla mücadele kapsamında çalışmalarını yılın 12 ayı boyunca sürdüren Çorum Belediyesi ekipleri, çöp konteynerlerini de düzenli olarak yıkayarak dezenfekte ediyor.

Kötü koku ve sinek oluşumunun önüne geçmek amacıyla konteyner yıkama aracıyla gerçekleştirilen temizlik ve dezenfekte işlemleri periyodik olarak yapılıyor.

Şehir genelinde dereler, su birikintileri, gübre döküm sahaları ve riskli alanlarda düzenli ilaçlama ve larva mücadelesi gerçekleştiren ekipler, vektörel mücadeleyi günlük iki vardiya halinde kesintisiz sürdürüyor.

Havaların ısınmasıyla birlikte artış gösteren uçkun popülasyonuna karşı ULV araçları ve mobil ekiplerle şehir merkezinde etkin mücadele yürütülüyor.

Derelerde ve kritik noktalarda düzenli olarak uygulamalar yapılırken, çöp konteynerlerinde günlük iki vardiya halinde vektörel mücadele çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Belediye ekipleri ayrıca, tespit edilen uçkun üreme alanlarını yıl boyunca düzenli olarak takip ediyor.

Özellikle hayvansal gübre alanlarında larva oluşumunu engellemeye yönelik çalışmalar yoğun şekilde devam ediyor.

Bunların yanı sıra park ve yeşil alanlarda da gece saatlerinde periyodik olarak ilaçlama çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Çorum Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “Halk sağlığını korumak ve yaşam kalitesini artırmak amacıyla vektörel mücadele ve konteyner temizlik çalışmalarımızı planlı ve kesintisiz şekilde sürdürüyoruz.” ifadelerine yer verildi.