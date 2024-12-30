Samet Türe’nin Karate Temsilciliğine yeniden atandı.

2016 yılından bu yana Karate İl Temsilcisi olarak görev yapan Samet Türe, Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Ercüment Taşdemir’in kararı ve Çorum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün onayıyla, 2025 yılından itibaren 4 yıl süreyle görevine devam edecek.

Görev süresi boyunca Çorum’da karate branşının gelişimine büyük katkı sağlayan Türe, 7 yıl boyunca elde ettiği başarılarla dikkat çekti.

Milli takım düseyinde bir çok sporcu yetiştiren Samet Türe’nin bu başanlı perfomansı ile Federasyon tarafından göreve devam ettirilmesinde en büyük etken oldu.