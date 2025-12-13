Gençlikspor Yüzme Antrenörleri TESTAK programı hakkında bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Toplantı Salonunda yapılan toplantıya Müdür Mustafa Demirkıran, Spor Hizmetleni Müdürü Feyyaz Velideoğlu ve Şube Müdürleri ile Yüzmü Kulüp yöneticeleri ve antrenörleri katıldılar.

Toplantıda geçtiğimiz günlerde bakanlık tarafından yüzme havuzlarında uygulamaya konulan Testak hakkında Bakanlık tarafından gönderilen bilgiler ışığında hazırlanan slayt gösterimi ile bilgilendirme yapıldı.