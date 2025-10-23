Çorum Karatecileri Türkiye Şampiyonasına gidiyor. 24-28 Ekim tarihleri arasında Elazığ’da yapılacak olan ümit, genç ve U 21 Türkiye Karate Şampiyonasında ilimizden on sporcu mücadele edecek.

Karate İl Temsilcisi Samet Türe, Türkiye Şampiyonası hazırlıklarını büyük bir özveri ile tamamladıklarını belirterek tüm futbolcularına çalışmaları için teşekkür etti.

Çorum Belediyespor’un kulübünün her zaman belli olduğunu belirten Türe ‘Elazığ’da yapılacak Türkiye Şampiyonasında ilimizi ve kulübümüzü en güzel şekilde temsil etmek ve emeklerimizin karşılığını almak milli takıma sporcular göndermek istiyoruz.

Rabbim çıktığımız bu yolda bizlere hayırlısonuçlar nasip etsin, Türkiye Şampiyonası boyunca bizleri destekleyen Çorum Belediyespor kulübüne, Çorum Belediyesine ve Çorum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne çok teşekkür ediyorum’ dedi.