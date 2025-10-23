U 16 Liginde beşinci hafta maçları sonunda A grubunda Vefaspor B grubunda ise Gençlerbirliği liderliğini devam ettirdi.

A Grubunda play-off için üç takımın mücadelesi devam ederken B grubunda ise ilk iki takım büyük oranda belli oldu.

İkinci devrenin ilk haftasında lider Vefaspor deplasmanda yendiği Kandiberspor ile evinde oynadığı maçta 0-0 berabere kalarak bu sezon ilk kez bir maçta puan kaybetti.

Vefaspor liderliğini sürdürürken Kandiberspor ise ilk iki iddiasını devam ettirdi. Mimar Sinanspor ise Maviay karşısında hata yapmadı ve 4-0 kazanarak ikinci sıraya yükseldi.

Grupta bu hafta sonu oynanacak Mimar Sinanspor, Vefaspor maçı ilk ikiyi belirlemek için büyük önem taşıyor.

B grubunda ise ilk iki takımikinci yarıya kayıpsız başladı ve play-off yolunda iyice yalnız kaldılar, Gençlerbirliği Çorumspor’u 2-0, Sungurlu Belediyespor ise Çorum Anadolu FK’yı 2-1 yenerek rakipleri ile puan farkını açtı.