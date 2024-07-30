Karateciler Bursa’dan dört madalya ile döndü. Pazar günü Bursa’da düzenlenen Emir Buğra Gencan Karate Ligi 3. etap maçlarında Çorum Belediyespor takımı bir altın bir gümüş ve iki bronz madalya ile döndüler.

Zorlu maçlar sonunda Karate’de son yıllardaki başarılı isli Kerem Tuğra Yağlı genç erkekler +76 kiloda tüm rakiplerini yenerek bir kez daha kürsünün en üst basamağına çıkmayı başardı. +70 kilo oa Kayra Yağlı ise final maçını kaybetti ve ikinci olarak gümüş madalyanın sahibi oldu.

Ümitler 63 kiloda Kutay Tekin ve imitler 52 kiloda Yağız Gözüb.üyük ise üçüncü olarak bronz madalyanın sahibi oldular.