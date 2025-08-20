Analig Karate Türkiye Şampiyonasında Çorumlu sporcular altı madalya kazandı. Erkekler 48 kiloda Metin Badak ise şampiyonluğu kazandı. Konya’nun Kulu ilçesinnde yapılan ve 24 ilden 450 sporcunun mücadele ettiği Analig Karate Türkiye Şampiyonasında Çorumlu sporcular bir altın bir gümüş ve dört bronz madalya kazandılar.

Şampiyonada 48 kilo erkeklerde Metin Badak tüm rakiplerini yenerek kürsünün en üst basamağına çıkarken 56 kilo erkeklerde Furkan Agurtlu ise final maçını kaybederek Türkiye ikincisi oldu. erkekler 44 kiloda Emir Fatih Çamlıbel, 60 kiloda Kayra Nejan Demirci ile kadınlar 30 kiloda Tuana Küçük Tiryakioğlu ve 34 kiloda Azra Feray Almalı ise bronz madalyanın sahibi oldular.