Minikler Futbol turnuvasında gruplarda gruplarda heyecan başladı. Üç grupta 18 takımın mücadele ettiği minikler futbol turnuvasında heyecan pazartesi akşamı oynanan altı maçla başladı.

A grubunda ilk gün maçında İkbalspor, Çorum İdman Yurdu’nu 3-1 yenerken Çorum Anadolu FK ile Fetih Gençlikspor’u 2-1, Mor Menekşelerspor kulübü ise Gülabibeyspor takımını 3-1 yenerek gruba galibiyet ile başladılar.

B grubunda Arca Çorum FK ilk maçında Ulukavakspor’u 4-0, Vefa Gençlikspor Kültür 19spor’u aynı skorla yenerek gruba galibiyet ile başlarken Hattuşa Gençlikspor ile Çorumgücüspor takımları 1-1 berabere kaldılar.

C grubunda ise Mimar Sinanspor ile Gençlerbirliği takımları 1-1, PTT Gençlikspor ile Hitit Anadoluspor takımları ise 0-0 berabere kaldılar. 1907 Gençlikspor ise Vefa Devane Gençlikspor’u 4-0 yenerek gruba üç puanla başladı.

Gruplarda heyecan cuma gününe kadar oynanacak maçlar ile sona erecek üç gruptan ilk üç sırayı alan dokuz takımdan yedisi çeyrek finale ikisi ise ikinci tura yüklecek.