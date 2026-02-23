Trendyol 1. Ligde Sakaryaspor rekoru gidiyor. Yeşil Siyahlı takım bu sezon beşinci Teknik Direktörü olarak Mustafa Dalcı ile anlaştı.

Sezona İrfan Buz ile başlayan Sakaryaspor daha sonra sırası ile Serhat Süslü, Furkan Köseoğlu ve son olarak Hakan Kutlu ile anlaştı.

Son maçında evinde Pendikspor’a 2-0 yenildiği maçın ardından Sakaryaspor yönetimi Hakan Kutlu ile karşılıklı görüşerek yolları ayırma kararı aldı.

Sakaryaspor yönetimi bu ayrılığın ardından yeşil siyahlı kulüpte geçtiğimiz sezon iki aylık bir süre görev yapan Mustafa Dalcı ile anlaştı.

Sezona Ankaragücü’nde başlayan daha sonra Manisa FK’da görev yapan Dalcı siyah beyazlı kulüpten kazandığı bir maçın ardından ayrılık kararı almıştı.

Sakaryaspor Mustafa Dalcı yönetiminde ilk maçına bugün saat 13.30’da Sivasspor deplasmanında çıkacak.